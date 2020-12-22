В Башкирии в огне погибла супружеская пара

Трагедия произошла в деревне Урняк Чекмагушевского района. Ночью, 22 декабря, огнём охватило жилой дом по улице Победы. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили горение одноэтажного бревенчатого дома размером 7х7 метров. Пожарные незамедлительно бросились тушить возгорание, так как в помещении находились люди.

Во время осмотра сгоревшей территории были найдены тела супружеской пары. К сожалению, 78-летний мужчина и 86-летняя женщина найдены мёртвыми. Причину страшной трагедии предстоит установить дознвателю МЧС России.