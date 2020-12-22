В Башкирии экс-начальница почтового отделения похитила у клиентов 600 тысяч рублей

Бывшая начальница одного из почтовых отделений Бижбулякского района предстанет перед судом. Женщина обвиняется в похищении денег у клиентов. Известно, что ей удалось украсть более 610 тысячи рублей.

Три года подряд, с 2017 по 2020, экс-начальница отделения присваивала себе деньги, которые переводили троим местным жителям. При чём денежные средства были дивидендами, а одному из пострадавших высылали пособия по безработице.

По сообщениям пресс-службы СК РФ по РБ, работница почты просто подделывала бланки и подписи получателей. Клиентам женщина врала, что деньги пока не поступали, а сама забирала все денежные средства себе. Также экс-начальница отделения украла более 269 тысяч рублей из кассы почты.