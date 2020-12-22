Прокуратура Башкирии проверит цены на продукты питания

По поручению центрального аппарата прокуроры Башкирии проведут проверку стоимости базовых продуктов. В их числе – подсолнечное масло, сахар и яйца.

В магазинах цены на данные продукты сильно выросли. Поэтому сотрудники прокуратуры и уполномоченные органы будут выявлять нарушения в сфере ценообразования. В рамках законодательства нарушения будут пресекаться.