Прокуратура Башкирии проверит цены на продукты питания

По поручению центрального аппарата прокуроры Башкирии проведут проверку стоимости базовых продуктов. В их числе – подсолнечное масло, сахар и яйца.
В магазинах цены на данные продукты сильно выросли. Поэтому сотрудники прокуратуры и уполномоченные органы будут выявлять нарушения в сфере ценообразования. В рамках законодательства нарушения будут пресекаться.
Ведомство также обратилось к жителям республики за помощью. Граждане могут сообщить о случаях «значительного роста цен на социально значимые продовольственные товары». Каждый запрос будет рассмотрен отдельно и проверен.