В Башкирии обсудили Концепцию развития кооперации

Концепцию развития кооперации в Башкортостане обсудили на заседании президиума правительства республики. Совещание провел премьер-министр Андрей Назаров. Он отметил, что это направление до 2024 года должно выйти на принципиально новый уровень.

По данным Министерства торговли и услуг Башкортостана, карта потребностей продовольственных товаров, которые могут создаваться в регионе, но пока замещаются внешними производителями, оценивается в 150 млрд. рублей. Анализ проведен с региональным Минсельхозом. В Башкортостане действует более 25 тысяч объектов торговли. Толчок для развития должен дать агропромышленный кластер, который объединит проекты кооперации.