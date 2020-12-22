В Башкирии могут появиться круглогодичные детские лагеря

В Башкирии могут появиться загородные детские лагеря, которые будут работать круглый год. 21 декабря в правительстве республики был утвержден порядок конкурсного отбора на организацию учреждений.
Планируется построить целых девять мест отдыха и оздоровления для детей. На это даётся несколько лет – с 2021 до 2024 года. Глава Башкирии дал соответствующее поручение.
Материально-техническая база большинства лагерей в регионе нуждается в серьёзном обновлении. 22% лагерей имеют износ жилых корпусов от 50 до 100%, а во многих учреждениях дети живут в условиях «ниже среднего». По словам министра образования Айбулата Хажина, это может стать проблемой при организации круглогодичных учреждений. Также для организации таких мест отдыха необходим постоянный штат сотрудников.