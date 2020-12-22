На БСТ стартовал второй сезон сериала «Бирешмә!»

На БСТ стартовал второй сезон популярного башкирского сериала «Бирешмә!». Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, создатели картины сумели закончить съёмки и монтаж телесериала.

В нем рассказывается о сложностях переходного возраста, а также о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья. Также масштабным событием прошлого года стало вручение первой детской премии «Бирешмә!». Проект «Не сдавайся!» детско-юношеского телеканала «Тамыр» получил главный приз «ТЭФИ-Регион» – бронзового Орфея.

Это сериал – наша жизнь, это наша маленькая семейка. Мы недавно говорили, что наш 10-серийный сериал за три года превратился в проект, концерт, премию.

Гульгена Багаутдинова

Этот сериал обучает нас всему новому. Он учит всех: не только детей и подростков, но и взрослых.

Данир Гимадиев