ВК «Урал» уступил кемеровскому «Кузбассу»

Вернулся к работе тренер «Урала» Игорь Шулепов, который пропустил предыдущий матч из-за семейных обстоятельств. В первом сете завязалась упорная борьба. Для победы «Уралу» потребовалось набрать 31 очко. Вели в счете хозяева и во втором сете, но упустили преимущество – 25:20 в пользу «Кузбасса».

Следующая партия также осталась за гостями из Кемерово. Но команда Игоря Шулепова не опустила рук, вырвала победу в четвертом сете и перевела игру на тай-брейк. Вот только в решающие моменты игроки «Урала» допустили много ошибок и «Кузбасс» ими воспользовался. 3:2 – победа кемеровчан.