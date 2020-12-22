В Башкирии из-за коронавируса скончался выдающийся учёный

Сегодня, 22 декабря, в отделении Российской академии наук сообщили трагическую новость. Предположительно, из-за коронавируса скончался выдающийся учёный Логинов Олег Николаевич.
Олег Логинов был основателем Уфимской научной школы технических микробиологов и биотехнологов, лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, доктором биологических наук, профессором.
Коллеги ученого сообщают, что ещё недавно Олег Логинов баллотировался на пост председателя УФИЦ РАН, но вскоре «проклятая чума» унесла жизнь видного специалиста. Ему было 57 лет.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
Фото: u7a.ru