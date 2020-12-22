В Башкирии из-за коронавируса скончался выдающийся учёный

Олег Логинов был основателем Уфимской научной школы технических микробиологов и биотехнологов, лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, доктором биологических наук, профессором.

Коллеги ученого сообщают, что ещё недавно Олег Логинов баллотировался на пост председателя УФИЦ РАН, но вскоре «проклятая чума» унесла жизнь видного специалиста. Ему было 57 лет.