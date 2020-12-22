В Башкирии установлен абсолютный рекорд по количеству заражений COVID-19

В Башкирии вновь побит очередной рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Это следует из обнародованных Минздравом РБ данных.

За минувшие сутки 162 человека заразились инфекцией, а общее число заболевших достигло отметки в 17 580 человек.

Также сообщается, что от осложнений, вызванных вирусом, скончался еще один человек. Всего от COVID-19 скончались 126 жителей республики.