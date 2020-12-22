Элвин Грей назвал свою цену за новогодний корпоратив

Новогодний корпоратив с участием известного певца татарской и башкирской эстрад Элвина Грея обойдется заказчикам в 600-700 тысяч рублей за каждый час выступления. 

По ценнику он обогнал своего коллегу по цеху именитого Салавата Фатхетдинова. Ранее именно он занимал первую строчку самых дорогих певцов. 

По данным издания «Реальное время», цена на выступление Радика Юльякшина выросла аж в 3,5 раза. Буквально четыре года назад Грей просил за свое шоу 100-200 тысяч. Это объясняется тем, что артист стал «стадионным певцом».

Высокие расценки «башкирского Бибера» объясняются тем, что он регулярно собирает стадионы (в 2018 году собрал восьмитысячную толпу на стадионе «Уфа Арена», что могло принести ему 3 млн рублей, и 9 тыс. казанцев на стадионе «Татнефть Арена»). К 2020 году он открыл собственный лейбл, 50% которого принадлежит ему, еще 50% — продюсеру Александру Слюсаренко. И если при выручке 1,5 млн рублей прибыль в 2018 году составила всего 77 тыс. рублей, то год назад оборот лейбла вырос в восемь раз, составив уже 12,1 млн рублей, а чистая прибыль составила — 5,5 млн.

«Реальное время»