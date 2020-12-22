Элвин Грей назвал свою цену за новогодний корпоратив

Высокие расценки «башкирского Бибера» объясняются тем, что он регулярно собирает стадионы (в 2018 году собрал восьмитысячную толпу на стадионе «Уфа Арена», что могло принести ему 3 млн рублей, и 9 тыс. казанцев на стадионе «Татнефть Арена»). К 2020 году он открыл собственный лейбл, 50% которого принадлежит ему, еще 50% — продюсеру Александру Слюсаренко. И если при выручке 1,5 млн рублей прибыль в 2018 году составила всего 77 тыс. рублей, то год назад оборот лейбла вырос в восемь раз, составив уже 12,1 млн рублей, а чистая прибыль составила — 5,5 млн.

«Реальное время»