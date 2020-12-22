Элвин Грей назвал свою цену за новогодний корпоратив

Новогодний корпоратив с участием известного певца татарской и башкирской эстрад Элвина Грея обойдется заказчикам в 600-700 тысяч рублей за каждый час выступления.
По ценнику он обогнал своего коллегу по цеху именитого Салавата Фатхетдинова. Ранее именно он занимал первую строчку самых дорогих певцов.
По данным издания «Реальное время», цена на выступление Радика Юльякшина выросла аж в 3,5 раза. Буквально четыре года назад Грей просил за свое шоу 100-200 тысяч. Это объясняется тем, что артист стал «стадионным певцом».