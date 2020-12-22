Житель Башкирии убил знакомого, который обидел его брата

Страшный инцидент произошёл в деревне Новоакбулатово 19 декабря. 26-летний парень вступился за своего младшего брата и убил человека. Подробности кровавой расправы сообщила пресс-служба СК РФ по РБ.

Около одиннадцати часов вечера недалеко от администрации Новоакбулатовского сельсовета между двумя 20-летними парнями завязался конфликт. За младшего брата решил заступиться 26-летний местный житель. Он начал избивать обидчика, а после достал нож и несколько раз ударил им оппонента.

Потерпевший 20-летний парень был в срочном порядке госпитализирован, но в больнице в ночь с 19 на 20 декабря скончался.

В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. пресс-служба СК РФ по РБ