Экс-дознавательница из Уфы пожаловалась на свои фото в нижнем белье

Бывшая дознавательница отдела полиции из Уфы Гульназ Фатхисламова подала жалобу в ЕСПЧ по факту публикации своих фотографий в нижнем белье.
Речь идет о материалах уголовного дела, которые были опубликованы в материале федеральной "Комсомольской правды". Эти фотографии были сделаны в рамках расследования уголовного дела, журналисты же опубликовали материалы фототаблицы на страницах своего издания. На этих кадрах следователи фиксировали на теле пострадавшей телесные повреждения.
По данным правозащитной организации "Правовая инициатива", девушка считает, что в данном случае были нарушены право на уважение частной семейной жизни, свободу выражения мнения. Жалоба в ЕСПЧ была направлена несколько дней назад.
Напомним, громкая история произошла в конце 2018 года. Согласно материалам уголовного дела, трое начальников девушки, пригласив ее в отдел на вечеринку, а после - изнасиловали. На следующий день она подала заявление в Следственный комитет.
В 2019 год судьи признали обвиняемых виновными, однако уже в 2020 году Верховный суд Башкирии осудил только одного из обвиняемых, а двоих остальных оправдал. Срок наказание единственному осужденному снизили с 6 до 4 лет. Меньше стала и сумма компенсации - с 3 миллионов рублей до 500 тысяч.