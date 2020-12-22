Экс-дознавательница из Уфы пожаловалась на свои фото в нижнем белье

Бывшая дознавательница отдела полиции из Уфы Гульназ Фатхисламова подала жалобу в ЕСПЧ по факту публикации своих фотографий в нижнем белье.

Речь идет о материалах уголовного дела, которые были опубликованы в материале федеральной "Комсомольской правды". Эти фотографии были сделаны в рамках расследования уголовного дела, журналисты же опубликовали материалы фототаблицы на страницах своего издания. На этих кадрах следователи фиксировали на теле пострадавшей телесные повреждения.

По данным правозащитной организации "Правовая инициатива", девушка считает, что в данном случае были нарушены право на уважение частной семейной жизни, свободу выражения мнения. Жалоба в ЕСПЧ была направлена несколько дней назад.

Подавая жалобу в ЕСПЧ мы учитывали все нарушения, которые имели место быть в этом деле, хочу сразу отметить что, увольнение женщины несло несоразмерное вмешательство в свободу выражение мнения и, следовательно, не могло рассматриваться как "необходимое в демократическом обществе" Рустам Мацев, адвокат проекта "Правовая инициатива"

Напомним, громкая история произошла в конце 2018 года. Согласно материалам уголовного дела, трое начальников девушки, пригласив ее в отдел на вечеринку, а после - изнасиловали. На следующий день она подала заявление в Следственный комитет.