Глава Минздрава Башкирии рассказал, когда закончится пандемия

Вопрос, который сейчас волнует большинство жителей республики, ведущие телепередачи задали Максиму Забелину, министру здравоохранения Башкирии. Он отметил, что у ведомства есть свои сроки.

Таким образом, республиканский Минздрав рассчитывает на то, что уже во второй половине 2021 года ситуация с пандемией коронавируса в Башкирии стабилизируется.

Сейчас уровень заболевший колеблется от 150 до 160 человек в сутки. Каждый день от инфекции в регионе умирает сразу несколько человек. Накануне в Стерлитамаке был открыт второй инфекционный госпиталь, который был построен в кратчайшие сроки. Первые пациенты уже заселились в свои палаты на лечение.