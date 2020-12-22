Глава Минздрава Башкирии рассказал, когда закончится пандемия

Министр здравоохранения Башкирии в эфире передачи "Честно говоря" на телеканале БСТ озвучил примерные сроки окончания пандемии. 

Вопрос, который сейчас волнует большинство жителей республики, ведущие телепередачи задали Максиму Забелину, министру здравоохранения Башкирии. Он отметил, что у ведомства есть свои сроки. 

По нашим прогнозам в нормальный рабочий ритм мы перейдем начиная со второго полугодия. 

Максим Забелин, министр здравоохранения

Таким образом, республиканский Минздрав рассчитывает на то, что уже во второй половине 2021 года ситуация с пандемией коронавируса в Башкирии стабилизируется. 

Сейчас уровень заболевший колеблется от 150 до 160 человек в сутки. Каждый день от инфекции в регионе умирает сразу несколько человек. Накануне в Стерлитамаке был открыт второй инфекционный госпиталь, который был построен в кратчайшие сроки. Первые пациенты уже заселились в свои палаты на лечение. 