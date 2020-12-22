В Башкирии могут заново открыть вытрезвители

В России решили возродить систему вытрезвителей. Об этом сообщает издание РИА Новости. Соответствующее постановление было принято сегодня, 22 декабря, депутатами Государственной думы.
В первом чтении документ одобрили ещё в ноябре 2019 года. Региональные власти получат полномочия помогать людям, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Для этого в регионах можно открывать специальные учреждения.
Правила деятельности, способы оказания помощи, их виды разработают и утвердят сотрудники Минздрава, Минтруда и МВД. Вытрезвители будут создаваться на основе соглашения о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.