В Башкирии могут заново открыть вытрезвители

В России решили возродить систему вытрезвителей. Об этом сообщает издание РИА Новости. Соответствующее постановление было принято сегодня, 22 декабря, депутатами Государственной думы.

В первом чтении документ одобрили ещё в ноябре 2019 года. Региональные власти получат полномочия помогать людям, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Для этого в регионах можно открывать специальные учреждения.