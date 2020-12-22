В Башкирии за год 3 человека сменили пол

В Госкомитете Башкирии по делам юстиции подвели итоги уходящего 2020 года.

Издание "Панорама Башкортостана" пообщалось с заместителем председателя госкомитета Альмирой Султановой. Поводом для диалога стал День работников ЗАГСа, который отмечается ежегодно 18 декабря.

По словам Султановой, главным достижением прошедшего года стала цифровизация архивных записей за 92 года. Более 15 миллионов записей были переведены специалистами в электронный вид.

Не забыли чиновники и про юбиляров, отмечающих круглые даты совместной жизни Около 1400 пар отметили золотую свадьбу, одна из таких стала героем сюжета телеканала БСТ. Восемь прожили вместе 70 лет, а одна и вовсе отметила 75-летие совместной жизни.

Что касается рождается, то в этом году детей родилось на 3% меньше, чем в прошлом. На 20% стало меньше молодоженов, но это объясняется ковидными ограничениями. Соответственно, жители Башкирии стали меньше разводиться - снижение составило около 8%.

Однако есть и необычные данные. Так, трое жителей Башкирии решили сменить пол. И если вдруг возникает ощущение, что из-за самоизоляции людям было нечего делать, то вы не правы. В прошлом году, до ковидных ограничений, таких жителей было сразу семь.