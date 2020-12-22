В Башкирии приговор в отношении семьи Хайруллиных вступил в силу

Приговор в отношении супругов Харйллиных вступил в законную силу. Экс-кассира «Россельхозбанка» приговорили к пяти годам в колонии общего режима, на год больше в заключении проведет её супруг.
До этого Салаватский городской суд назначил выплатить банку ту сумму, которую они украли – это 25 миллионов рублей, однако Верховный суд Башкирии изменил решение Салаватского суда в части указания суммы о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников без удовлетворения.
Напомним, в конце весны прошлого года Марат Хайруллин, предполагая, что их скоро раскроют, организовал побег семьи Хайруллиных, чтобы избежать ответственности за преступление. Несколько дней супруги вместе с детьми скрывались в лесу. Затем они вернулись в Салават, а после отправились Казань, где и были задержаны полицейскими.