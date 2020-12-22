В Башкирии приговор в отношении семьи Хайруллиных вступил в силу

Приговор в отношении супругов Харйллиных вступил в законную силу. Экс-кассира «Россельхозбанка» приговорили к пяти годам в колонии общего режима, на год больше в заключении проведет её супруг.

До этого Салаватский городской суд назначил выплатить банку ту сумму, которую они украли – это 25 миллионов рублей, однако Верховный суд Башкирии изменил решение Салаватского суда в части указания суммы о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников без удовлетворения.