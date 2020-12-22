В Уфе жители объявили войну против новой многоэтажки

Жители Уфы против точечной застройки. Новую многоэтажку собираются построить на улице Бехтерева, а, по мнению жителей, втиснуть между двух многоквартирных домов. Что удивительно, мэрия пыталась оспорить разрешение на строительство, выданное ею же.
Это будет уже их пятый по счёту праздник, когда огни на дворовой ёлке так и не загорятся. Борьба с застройщиком идёт уже несколько лет, но компания не намерена сдать ни клочка земли. А жильцы не хотят уйти в тень 15-этажного дома.
Чья это земля и кто решает, что на ней должно стоять, застройщик упорно доказывает жителям с 2016 года. Здание собираются возвести между двух домов – по улице Бехтерева,10/2 и Менделеева, 5/1. Для местных это уже давно превратилось в войну. И своих оппонентов они называют соответствующе.
А на войне, как известно, все средства хороши. Жильцы уже сжигали план будущей 15-этажки и перекрывали улицу Менделеева. И причин для такого противостояния несколько.
Но доводы не действуют. Дому быть, заявил недавно застройщик. Хотя в 2016 году казалось, что история закончится так же быстро, как и началась.
Разрешение на строительство повторно выдали в прошлом году уже другому юридическому лицу. Но по факту, говорят жильцы, застройщик тот же. Уфимцы уже ходили в суд, к Фемиде обращалась и администрация города, пытаясь оспорить своё же разрешение. Но мэрия проиграла, в удовлетворении иска отказано.
Но в администрации говорят, сделать ничего не могут. Разрешение есть – строить можно.
Но за пять лет ни переговоры, ни акции протеста, ни встречи с застройщиком не привели ни к чему. Строительство многоэтажки ещё не началось, но жильцы уже в ожидании техники. И тут застройщику, видимо, придется не перешагнуть в очередной раз, а переехать жителей. Уже в прямом смысле слова.