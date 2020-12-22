В Уфе жители объявили войну против новой многоэтажки

Жители Уфы против точечной застройки. Новую многоэтажку собираются построить на улице Бехтерева, а, по мнению жителей, втиснуть между двух многоквартирных домов. Что удивительно, мэрия пыталась оспорить разрешение на строительство, выданное ею же.

Это будет уже их пятый по счёту праздник, когда огни на дворовой ёлке так и не загорятся. Борьба с застройщиком идёт уже несколько лет, но компания не намерена сдать ни клочка земли. А жильцы не хотят уйти в тень 15-этажного дома.

Чья это земля и кто решает, что на ней должно стоять, застройщик упорно доказывает жителям с 2016 года. Здание собираются возвести между двух домов – по улице Бехтерева,10/2 и Менделеева, 5/1. Для местных это уже давно превратилось в войну. И своих оппонентов они называют соответствующе.

Оккупанты пришли, все нам загородили. Сосед был, участник войны, он с нами тоже боролся. Два года его нет с нами. Тоже так говорил: оккупанты нам все загородили, как в тюрьме живем. Умер расстроенным. Ильсияр Фаррахова, жительница дома №10/2 по ул. Бехтерева

А на войне, как известно, все средства хороши. Жильцы уже сжигали план будущей 15-этажки и перекрывали улицу Менделеева. И причин для такого противостояния несколько.

Здесь раньше была детская площадка, сейчас ничего нет. Сергей Балабанов

При проектировании этого жилого дома не были учтены допустимые расстояния от жилых домов, они составляют менее 10 метров, что является нарушением. Тимур Дивеев

Но доводы не действуют. Дому быть, заявил недавно застройщик. Хотя в 2016 году казалось, что история закончится так же быстро, как и началась.

Тогда мэр остановил стройку, сказал, что эту точечную застройку необходимо остановить. Первично при составлении проекта глава района на тот момент предъявил свое письмо, в котором он выражает несогласие с этим проектом. Ильдар Давлетгареев, житель дома №10/2 по ул. Бехтерева

Разрешение на строительство повторно выдали в прошлом году уже другому юридическому лицу. Но по факту, говорят жильцы, застройщик тот же. Уфимцы уже ходили в суд, к Фемиде обращалась и администрация города, пытаясь оспорить своё же разрешение. Но мэрия проиграла, в удовлетворении иска отказано.

Администрация должна быть логичной до конца. Мы считаем, что решение нашего вопроса – политическая воля администрации, которая может разобраться с застройщиком. Гузель Каримова

Но в администрации говорят, сделать ничего не могут. Разрешение есть – строить можно.

Разрешение на строительство многоэтажного дома со встроенно-пристроенным детским садом на 70 мест, который расположен между жилым домом №5/1 по улице Бехтерева, выдано в установленном градостроительном законом порядке сроком действия до 22.04.2022. Сегодня ведутся переговоры с жильцами близлежащих домов и представителями застройщика, администрации района, депутатов по вопросу строительства жилого дома на данной территории. Марсель Байдавлетов, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы