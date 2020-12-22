Стало известно, за что зарезали женщину на остановке в Башкирии

Следственный комитет Башкирии прокомментировал зверское убийство женщины в Стерлитамаке. Напомним, сегодня, 22 декабря, рано утром на остановке общественного транспорта неизвестный зарезал кондуктора, которая ждала автобус.

Преступник сам сознался в убийстве своей сестре. Именно она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Следователи восстановили ход событий. 22-летний парень подошёл к 59-летней женщине на остановке и завязал разговор. В ходе беседы молодой человек достал нож и несколько раз ударил им кондуктора. После парень похитил сумку пострадавшей и сбежал.