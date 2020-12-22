В Уфе определился победитель конкурса «Башкорт йыры»

Популярному проекту «Башкорт йыры» в следующем году исполнится десять лет. За это время он стал стартовой площадкой для многих артистов. Участники – профессиональные исполнители эстрадных и народных песен. Мастерство и самобытность артистов оценивает жюри. Это известные деятели культуры Башкортостана.