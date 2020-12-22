В Уфе определился победитель конкурса «Башкорт йыры»

Самого лучшего певца республики определили в прямом эфире телеканала БСТ. Гран-при конкурса «Башкорт йыры» завоевал 30-летний вокалист Сибайского концертно-театрального объединения Альфир Заманов.
Популярному проекту «Башкорт йыры» в следующем году исполнится десять лет. За это время он стал стартовой площадкой для многих артистов. Участники – профессиональные исполнители эстрадных и народных песен. Мастерство и самобытность артистов оценивает жюри. Это известные деятели культуры Башкортостана.
Альфир Заманов получил диплом победителя и сертификат на 200 тысяч рулей.