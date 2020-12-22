В Уфе рассказали, как будет работать транспорт в Новый год

Администрация Уфы рассказала, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Об этом сообщил замначальника управления транспорта и связи мэрии Владимир Петров.

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет работать до 3:30. С 22:00 по городу будет курсировать автобус №290, который позволит добраться жителям и гостям города до ледовых городков в Инорсе, перед ДК «УМПО», Орджоникидзе, на площади Ленина, перед дворцом УЗЭМИК, на Советской площади и площади имени Салавата Юлаева. Интервал автобусов составит 20 минут.

Перед Горсоветом на площади Ленина традиционно пройдёт праздничный салют. После него уфимцы смогут добраться до дома на автобусе с остановок «Горсовет» и «Госцирк».