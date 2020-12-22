Певец Митя Фомин приехал на отдых в Башкирию

Известный российский певец и бывший участник популярной группы Hi-Fi Митя Фомин приехал на горнолыжный курорт Башкирии. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Но перед этим он выложил фото, где он позирует на фоне подъемников и красивого заката, и предложил подписчикам самим догадаться, где он сейчас находится. Многие безошибочно назвали местоположение певца.

Сегодня артист решил также обкатать новую трассу в Белорецком районе. По пути к лыжне он включил радио, где по станции «СпутникFM» звучал его хит - «Огни большого города». Фомин был так рад такому стечению обстоятельств, что решил выложить видео, как он исполняет эту песню в живую.

Огни большого Белорецка! Тот самый момент, когда ломаешь голову, что бы выложить в ленту, а тут тебе радио «СпутникFM» передает личный привет. Митя Фомин, эстрадный певец