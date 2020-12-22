В Уфе сотрудника одного из банков обманули на полмиллиона рублей

В столице Башкирии сотрудник одного из банков пострадал от рук афериста. Обманным путем злоумышленник похитил полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником головного офиса. Под предлогом проверки начисления комиссий на переводы он попросил его перевести на предоставленный счет полмиллиона рублей.