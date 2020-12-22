В Башкирии выяснили новые подробности о школьниках, которых якобы учились в коровнике

В прокуратуре Куюргазинского района заявили о том, что ученики поселка Новомусино якобы должны были ходить на заброшенную ферму и ловить там интернет для того, чтобы присутствовать на онлайн-уроках.
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что сельскую школу перевели на дистанционное образование, но не на онлайн-обучение
По словам авторов данного ролика, это видео было постановочным, снятым родителями для социальных сетей. Оказалось, они пытались привлечь внимание к своему селу для того, чтобы туда быстрее провели высокоскоростной интернет.
Известно, что в поселке скорость интернета действительно низкая, и для того, чтобы найти точки хорошего приема, нужно перемещаться в пространстве. В Минцифры Башкирии отметили, что село обеспечено мобильным интернетом в стандарте 2G - его достаточно для обмена информацией между учителями и учениками.
Глава Администрации района Юлай Ильсов отметил, что в Новомусино подключат высокоскоростной интернет только в следующем году, однако оптоволоконную линию подвели к поселку задолго до выхода данного ролика, а данное видео - это манипуляция.
Ситуация, которую пытались изобразить авторы видео — фейк, так как съемки постановочные, а в реальной жизни дети так не учились - они выполняли задания дома.