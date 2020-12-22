В Башкирии выяснили новые подробности о школьниках, которых якобы учились в коровнике

В прокуратуре Куюргазинского района заявили о том, что ученики поселка Новомусино якобы должны были ходить на заброшенную ферму и ловить там интернет для того, чтобы присутствовать на онлайн-уроках.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что сельскую школу перевели на дистанционное образование, но не на онлайн-обучение

Это значит, что ученикам отправлялись задания (кейсы) в электронном виде через ватсап, которые нужно скачать, выполнить и вернуть учителю — также через ватсап. Никакой видеосвязи со школой при этом нет, как при онлайн-обучении. В федеральных стандартах Минпросвещения России чётко разграничены понятия онлайн-обучения (видеосвязь учителя с учениками, например в Zoom), электронная форма обучения (кейсы по ватсап) и задания в бумажном виде, которые развозят из школ по домам. Айбулат Хажин, министр образования Башкирии

По словам авторов данного ролика, это видео было постановочным, снятым родителями для социальных сетей. Оказалось, они пытались привлечь внимание к своему селу для того, чтобы туда быстрее провели высокоскоростной интернет.

Известно, что в поселке скорость интернета действительно низкая, и для того, чтобы найти точки хорошего приема, нужно перемещаться в пространстве. В Минцифры Башкирии отметили, что село обеспечено мобильным интернетом в стандарте 2G - его достаточно для обмена информацией между учителями и учениками.

Глава Администрации района Юлай Ильсов отметил, что в Новомусино подключат высокоскоростной интернет только в следующем году, однако оптоволоконную линию подвели к поселку задолго до выхода данного ролика, а данное видео - это манипуляция.