Прокуратура подтвердила, что дети в Башкирии учились в коровнике

По сообщениям в СМИ была проведена проверка. Установлено, что в ноябре ученики 5-9 классов из с. Новомусино Куюргазинского района переведены на дистанционное обучение.

Высокоскоростного интернета в населённом пункте не было, и школа не обеспечила подростков электронными кейсами. Чтобы подключаться к онлайн-урокам, дети ловили сигнал на горе в здании заброшенной фермы.