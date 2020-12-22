Прокуратура подтвердила, что дети в Башкирии учились в коровнике

По сообщениям в СМИ была проведена проверка. Установлено, что в ноябре ученики 5-9 классов из с. Новомусино Куюргазинского района переведены на дистанционное обучение.
Высокоскоростного интернета в населённом пункте не было, и школа не обеспечила подростков электронными кейсами. Чтобы подключаться к онлайн-урокам, дети ловили сигнал на горе в здании заброшенной фермы.
Прокуратура обязала администрацию района исправить ситуацию. Несколько домов сейчас подключены к Интернету, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время учащиеся занимаются в очной форме.