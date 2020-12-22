В Башкирии школьники вынуждены замерзать на уроках

В Туймазах дети уже несколько лет учатся в арендованном помещении. Еще в 2018 году в школе № 5 начался ремонт. Обещали, что через год дети пойдут в обновленное образовательное учреждение. Родители жалуются, что ходить школьникам далеко. Зимой добавилась еще одна проблема: помещение, где сейчас учатся дети, плохо отапливается. Уже несколько лет их волнует вопрос, когда уже завершится ремонт в их родной школе.

Температура на градуснике достигает всего лишь 18 градусов и только к полудню. Поэтому многие дети школьную форму сменили на теплые свитера и толстовки. В некоторые дни показания термометра и вовсе опускаются до отметки в плюс 15. Отопительная система здания давно нуждается в ремонте

Отопление совершенно старое. Заходит горячая вода нужной температуры и выходит, почти не охлаждаясь, то есть она не отдает тепло и здание не нагревается. Урал Галишин, директор школы № 5 г. Туймазы

Но проблема с холодом – это лишь вершина айсберга. Дети учатся не в школе, а в арендованном помещении индустриального колледжа. Сюда еще в 18-м году порядка 300 детей перевели из родного образовательного учреждения. Постройке было более 60 лет, и она буквально дышала на ладан. Первый срок сдачи объекта был еще в 2019 году.

Обещали, что 1 сентября 2020 года наши дети вступят в обновленную школу. На данный момент декабрь – школа так и не открыта. Мы планировали, что второй сын пойдет в первый класс в пятую школу. Но сейчас мы хотя бы надеемся, что наш третий ребенок пойдет в пятую школу. Альберт Набиев, житель г. Туймазы

Часть детей учатся в школе № 9. Кстати, столовая есть только там, поэтому детям приходится перебегать на обед из здания колледжа в соседнее. Родители жалуются: ребята стали чаще болеть. В любом случае, оба помещения находятся далеко от микрорайона, из которого большая часть школьников.

Мы пешком ходим с Тубанкуля с двумя семилетками. Уроки начинаются в половине 9-го, а мы выходим в половине 8-го. Жительница г. Туймазы

А вот та самая 5 школа. Здесь укреплены стены и появилась надстройка. Прежний подрядчик обещал сдать объект в 19-м году, затем сроки перенеслись на 20-й год. А в октябре он вовсе покинул строительную площадку.

Сейчас проводится аукцион по определению нового подрядчика. Стройка началась в декабре 18-го, а вот дата окончания переклеивалась на паспорте объекта явно несколько раз. Обновленная школа рассчитана на 500 детей. Сейчас из бюджета республики выделено более 200 миллионов рублей на продолжение работ.

Финансирование выделено на 21-22 год. Срок контракта – до ноября 2022 года. Срок завершения работ будет в 2022-м. Марсель Сафин, заместитель главы администрации Туймазинского района по промышленности, строительству, транспорту и связи