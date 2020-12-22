Радий Хабиров поздравил энергетиков Башкирии с профессиональным праздником

Сегодня отмечается день работников промышленности, причастных к выработке и сбыту электрической и тепловой энергии. В республике это 36 тысяч человек. Глава региона наградил ветеранов отрасли, а также побывал в центре управления сетями и собственноручно запустил производство нового предприятия.

Это уже не первое республиканское предприятие, которое запустили дистанционно. Однако символично, что именно сегодня – в День энергетика. Завод будет изготавливать электротехнические корпуса для центров хранения и обработки данных.

Автоматизированная система. Она полностью управляет технологическим процессом. Неважно, где. Либо это какое-то месторождение, либо какой-то завод. Андрей Булгаков, инженер-наладчик ООО «Элком»

На данный момент мы выпускаем около 20-25 шкафов в смену, планируемое производство – порядка 100 шкафов в смену. Работает у нас порядка 24 человек, но этого мало для такого большого цеха. Это только начало. Роман Тюрин, начальник цеха ООО «Элком»

Уже в следующем году количество сотрудников намерены увеличить до 100. В перспективе работать будут более двухсот человек. К слову, предприятие стало одним из первых проектов, который в ноябре 2018 года одобрил Инвестиционный комитет республики. Сумма вложений составила порядка 650 млн рублей.

Поводом для гордости поделились и в Башкирской электросетевой компании. В центре управления Главе республики рассказали о проекте «Смарт Грид», который начали внедрять в 2013 году. На реализацию энергетики инвестировали более 4 млрд рублей. Управлять сетями можно дистанционно, полностью контролируя ситуацию в специальном мониторинговом центре.

Раньше неисправности в электрических сетях искали выездные бригады – практически вручную. Сейчас программа в считанные секунды выдаёт информацию о месте сбоя и предлагает пошаговый алгоритм устранения неисправностей. Напряжение потребителями подается по альтернативной ветке.

В этом году завершение проекта, и мы выходим на заявленные показатели в части надежности сетей, ее 100% наблюдаемости и управляемости. Сергей Гурин, генеральный директор АО «БЭСК»

Глава республики поблагодарил энергетиков за хорошую слаженную работу. Ветераны отрасли были удостоены госнаград. Всего было отмечено 11 работников энергосистемы, четырем из них были присвоены почетные звания.

Я инспектором работал и электромонтером. 43 года всего проработал в Башкирэнерго. Без той основы, которая была образована предыдущими поколениями, не было бы такой крепкой основы для всей индустрии. ГЭСы, ТЭЦы – это же такие мощнейшие дела. Галий Зайдуллин, ветеран энергетической отрасли