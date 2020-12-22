Радий Хабиров поздравил энергетиков Башкирии с профессиональным праздником

Сегодня отмечается день работников промышленности, причастных к выработке и сбыту электрической и тепловой энергии. В республике это 36 тысяч человек. Глава региона наградил ветеранов отрасли, а также побывал в центре управления сетями и собственноручно запустил производство нового предприятия.
Это уже не первое республиканское предприятие, которое запустили дистанционно. Однако символично, что именно сегодня – в День энергетика. Завод будет изготавливать электротехнические корпуса для центров хранения и обработки данных.
Уже в следующем году количество сотрудников намерены увеличить до 100. В перспективе работать будут более двухсот человек. К слову, предприятие стало одним из первых проектов, который в ноябре 2018 года одобрил Инвестиционный комитет республики. Сумма вложений составила порядка 650 млн рублей.
Поводом для гордости поделились и в Башкирской электросетевой компании. В центре управления Главе республики рассказали о проекте «Смарт Грид», который начали внедрять в 2013 году. На реализацию энергетики инвестировали более 4 млрд рублей. Управлять сетями можно дистанционно, полностью контролируя ситуацию в специальном мониторинговом центре.
Раньше неисправности в электрических сетях искали выездные бригады – практически вручную. Сейчас программа в считанные секунды выдаёт информацию о месте сбоя и предлагает пошаговый алгоритм устранения неисправностей. Напряжение потребителями подается по альтернативной ветке.
Глава республики поблагодарил энергетиков за хорошую слаженную работу. Ветераны отрасли были удостоены госнаград. Всего было отмечено 11 работников энергосистемы, четырем из них были присвоены почетные звания.
Башкортостан – один из ведущих энергетических центров страны. Всего в этой сфере трудятся 36 тысяч человек. За последние пять лет в регионе запустили Затонскую тепловую станцию, проложили 111 км линий электропередач и свыше 60 км магистральных газопроводов. В ближайшее время начнётся модернизация третьего энергоблока Кармановской ГРЭС. Энергетика – это залог успешной экономики, резюмировал Глава республики.