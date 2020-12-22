В Уфе ребенок чуть не поджег свою семью

В Уфе пожарный извещатель спас жизнь семье с двумя детьми. Из-за детской шалости могла произойти трагедия. В ходе рейдов уфимское Управление пожарной охраны города Уфы и МЧС России вручают приборы и проверяют уже установленные.

С сотрудниками МЧС маленький Влад здоровается по-взрослому. А вот его детские шалости недавно чуть не стали причиной визита сотрудников, но уже по-другому поводу: мальчик случайно поджёг диван. Извещатель сработал сразу же, на звук прибежали взрослые, и беды удалось избежать. В доме в этот момент находилось двое детей. Если бы не извещатель, который недавно установили сотрудники уфимского Управления пожарной охраны, хозяйка, скорее всего, обнаружила бы пожар, когда второй этаж уже был бы охвачен огнём.

Но объяснять правила пожарной безопасности нужно не только детям, но и взрослым. Сотрудники МЧС и Управление пожарной охраны города Уфы регулярно обходят граждан из группы риска – это малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и одинокие пожилые люди. Им специалисты также вручают пожарные извещатели.

У кого-то памятки о том, как действовать во время пожара, висят даже на стенах. Это ещё с прошлых визитов сотрудников. Но и после вручения пожарного извещателя специалисты не прощаются. Они регулярно проверяют работу приборов.

В Башкортостане пожарные извещатели спасли жизни уже почти полтысячи человек, из них более двухсот – дети. Очередная трагедия недавно могла произойти в Уфе с 92-летним ветераном Великой Отечественной.

Не потушил окурок, бросил в урну, произошло горение мусора. Автономный дымовой извещатель своевременно сработал, и ветерана спасли. Соседи услышали и вызвали спасателей. Радик Тухбатуллин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе ГУ МЧС России по РБ