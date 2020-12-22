В Башкирии научились мгновенно находить в мёде антибиотики

В Башкирии появился первый анализатор, с помощью которого можно проводить экспресс-исследования мёда. Его приобрели за 9 миллионов в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию.

Благодаря прибору можно определить остаток антибиотиков и в сырье таких материалов, как мясо, зерно и молоко. Аппарат произведен специалистами из Великобритании. Он работает на керамических биочипах. Для работы с этим аппаратом персонал лаборатории обучили работе с реагентами, дозаторами, рассказали специфику исследования на ультрасовременном приборе.

Анализатор приобретен в рамках подготовки к Конгрессу Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», который пройдет в Уфе в 2022 году.