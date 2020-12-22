«Альфа Таури» попрощалась с Даниилом Квятом трогательным видео

Видеоролик о жизни российского гонщика «Формулы 1» и уроженца Уфы Даниила Квята выпустила «Альфа Таури». Это команда, выступающая в королевских гонках.
Напомним, они не стали продлевать контракт с пилотом и заменили его на японца Юки Цуноду. На сегодняшний день вариант, который не исключает сам Даниил, – взять год на отдых.
Напомним, недавноДаниил Квят попал сразу в две аварии на Гран-при Бахрейна. Российский пилот продолжил гонку – оба ЧП случились не по его вине. Однако судьи оштрафовали гонщика на 10 секунд.