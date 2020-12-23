Женщине из Уфы угрожают изнасиловать мать из-за долгов

Необычный способ давления выбрали коллекторы, работающие на сервис микрозаймов.

Жительница Уфы пожаловалась в социальных сетях на действия коллекторов. Как уверяет женщина, ранее она взяла в одной из онлайн-касс микрозаймов около 20 тысяч рублей на 10 дней.

Все самое ужасное началось тогда, когда она просрочила платеж на несколько суток. Сразу же в мессенджер ей начали писать назойливые коллекторы. Причем практически моментально они перешли на жесткий стиль общения.

Поначалу вышибалы просто пригрозили залить входную дверь в квартиру монтажной пеной. Однако вскоре начались оскорбления на порядок жестче. Так, например, как видно из переписки, коллекторы угрожают изнасиловать ее мать в том случае, если она срочно не вернет долги.

Жители Уфы посоветовали ей немедленно обратиться в правоохранительные органы.