В Уфе в ДТП пострадала 42-летняя женщина

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Renault Megane II и KIA Rio. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла на улице 50 лет СССР. Виновником ДТП оказался 33-летний водитель "Рено". По предварительным данным, при перестроении он допустил столкновение с автомобилем KIA Rio, который двигался в попутном направлении.