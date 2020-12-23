«Снимал квартиру с ребятами»: подробности пропажи 19-летнего парня в Башкирии

В Ишимбае продолжаются поиски 19-летнего Артура Садыкова. Парень пропал в минувшую пятницу, 18 декабря, оставив дома все документы и телефон. Тетя парня Рузанна рассказала изданию КП-Уфа подробности его исчезновения.
Женщина рассказала, что сам Артур из Красноусольска, однако последнее время жил и учился в Ишимбае.
Приметы Артура: рост около 173 см, телосложение худощавое, темноволосый, карие глаза. В день пропажи парень был одет в брюки синего цвета, черно-желтую куртку и темные кроссовки. На голове у него была темно-оранжевая шапка.
Поисками Артура занимаются полицейские и волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106 06 01, 8 (34794) 7 00 02 или 02.