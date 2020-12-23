«Снимал квартиру с ребятами»: подробности пропажи 19-летнего парня в Башкирии

Артур – единственный ребенок в семье. Никогда не пил, не курил, раньше не пропадал. Он у нас весь положительный. Мама очень переживает, места себе не находит. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, пообщались со знакомыми. Надеемся на лучшее.

Рузанна, тетя Артура