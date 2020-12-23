В Уфе произошло серьезное ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 22 декабря, в Уфе произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Ford EcoSport и ВАЗ-2110. Подробности произошедшего рассказали в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Ленина. Иномаркой управляла 40-летняя женщина, а за рулем "десятки" находился 22-летний парень.

В результате аварии водитель иномарки и 21-летний пассажир отечественной легковушки получили различные травмы. Им потребовалась помощь медиков. Обстоятельства произошедшего выясняются.