В Башкирии детей из одной семьи разлучили из-за денег
Одна большая семья в Башкирии столкнулась с серьёзными трудностями. Детей этой семьи отправили в детские дома, но всех в разные. Историю воссоединения братьев и сестёр рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Осенью прошлого года мать семейства оказалась за решёткой за продажу наркотиков. Отец младших детей также лишился свободы по той же статье. А папа старших просто отказался от своих детей, чтобы не платить алименты. Малыши остались совсем одни, тогда органы опеки разместили их в социальные учреждения.
В итоге младшие детки попали в детдом, где организовано дошкольное образование. А старших отправили в те учреждения, где есть свободные места. То есть туда, где нужно «довести» количество воспитанников до плановых цифр госзадания. Ведь, в случае его невыполнения, выделенные учреждению деньги придется вернуть в бюджет. Год ребята не виделись и стали почти забывать друг друга. Благодаря обращению бабушки, мы узнали о них. На этой неделе они все вместе, сестра и три брата, в одном центре содействия семейному воспитанию.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии
К счастью, ребята встретились, и теперь идёт работа по искоренению проблемы разлучения детей из одной семьи. Если соцучреждения прекратят погоню за планами, которые важны для получения финансирования, то таких историй станет намного меньше.
Очень важно, что в республике приняли правильное решение прекратить эту погоню за планами и показателями в отношении учреждений для детей-сирот, наших воспитанников.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии