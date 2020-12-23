В Башкирии детей из одной семьи разлучили из-за денег

В итоге младшие детки попали в детдом, где организовано дошкольное образование. А старших отправили в те учреждения, где есть свободные места. То есть туда, где нужно «довести» количество воспитанников до плановых цифр госзадания. Ведь, в случае его невыполнения, выделенные учреждению деньги придется вернуть в бюджет. Год ребята не виделись и стали почти забывать друг друга. Благодаря обращению бабушки, мы узнали о них. На этой неделе они все вместе, сестра и три брата, в одном центре содействия семейному воспитанию.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии