Стало известно, когда в Башкирии начнётся массовая вакцинация от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, когда в регионе начнётся массовая вакцинация от коронавируса. Мероприятия запланированы уже на первый квартал 2021 года.

Об этом сообщила заместитель министра Минздрава РБ накануне, 22 декабря, на еженедельном брифинге по борьбе с COVID-19. Вакцинация планируется после получения основной части вакцины более миллиона доз. Также замминистра отметила, что вакцинироваться можно будет по желанию.