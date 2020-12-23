Стала известна причина отключения электричества в поселке под Уфой

Без электричества остались сотни домов в поселке Нагаево накануне вечером. По словам местных жителей, порядка полутора тысяч домов были обесточены. Энергию давали с перебоями в течение нескольких дней.

По данным городской администрации, отключение в 20:55 было аварийным по причине перегрузки сети. Восстановили ее через два с половиной часа. На место выезжали сотрудники Новоуфимской РЭС. В мэрии также сообщили, что жители во всем вопросам могут обращаться в электросети по номерам телефонов: (347) 269-08-52; 269-08-72. Проблемы с электричеством специалисты связывают с ростом количества потребителей в Нагаево и увеличением нагрузки на сеть.