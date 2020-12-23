В Башкирии с начала года огонь унёс жизни 13 детей

Печальную статистику озвучила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС. С начала года в огне погибли 273 человека, среди которых 13 – дети.
Известно, что чаще всего люди погибают в частном жилом секторе. В ведомстве отмечают, что эффективным средством, которое помогает избежать трагических последствий, является пожарный извещатель. За прошедшие четыре года благодаря незамысловатому и недорогому устройству спасены 497 человек, в том числе 205 детей.
Так, 20 декабря была спасена 83-летняя женщина в деревне Даут-Каюпово Кугарчинского района. Пенсионерка услышала сигнал пожарного извещателя и успела покинуть горящее помещение. К сожалению, 56-летний мужчина из огня спастись не успел. Причиной трагедии назвали неосторожность при курении.