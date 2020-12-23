В Башкирии строят новую сельскую школу на 250 мест

В селе Шаран к Новому году появятся дополнительные места для школьников. Пристрой начального корпуса на 250 учащихся возводят в рамках нацпроекта. В проекте строительства также отдельная столовая, пять игровых площадок и благоустроенная территория вокруг школы.
Внутренняя отделка близится к завершению. В новом школьном пристрое остались последние штрихи. Корпус для учащихся младшего звена нужен был давно. Часть детей учились в приспособленных помещениях пришкольного интерната.
Мест не хватало не только за партами, но и за обеденными столами. Существующая столовая рассчитана всего на 80 мест. Поэтому проект нового пристроя предусматривает и новое помещения для принятия пищи. Корпус рассчитан на 250 школьников, такое же количество посадочных мест будет и в новой столовой. Кстати, здесь предусмотрена система пожарной безопасности, которая при необходимости герметично изолирует горячий цех от общего зала.
На строительство пристроя к школе № 1 в селе Шаран из федерального бюджета было выделено порядка 240 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В новом здании создадут все условия для комфортного обучения маломобильных детей.
Кроме того, у школьников появится пять новых игровых площадок, среди них хоккейная и баскетбольные. Для тех, кто предпочитает индивидуальные занятия, оборудуют воркаут-зону с уличными тренажерами.