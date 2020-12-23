МТС и фотограф КХЛ провели мастер-класс для уфимских школьников

Компания МТС вместе с уфимскими блогерами и фотографом КХЛ Светланой Садыковой провели мастер-класс «Башкирия в объективе: ЭКОПОКОЛЕНИЕ». Мероприятие прошло в рамках всероссийского благотворительного движения «Поколение М».
Как передать атмосферу и рассказать целую эко-историю с помощью одной лишь фотографии? Участники мастер-класса научились выстраивать технику, подчеркивать на снимках красоту, которую видят глаза, но так сложно передать через камеру.
Загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М» будут суммированы и переведены в настоящие деньги, которые компания МТС перечислит на лечение тяжелобольных детей.