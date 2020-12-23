В Уфе прошел концерт ансамбля имени Файзи Гаскарова «Танцы народов мира»

Знаменитый ансамбль имени Файзи Гаскарова дал заключительный концерт в этом году. Уфимским зрителям представили программу «Танцы народов мира», которая была удостоена звания «Посол мира» ЮНЕСКО и золотой медали «Пять континентов» в Париже.

К 75-летию Великой Победы гаскаровцы показали сразу две постановки: восстановленную хореографическую композицию «Гуси-Лебеди» и Солдатскую сюиту. Также танцоры подготовили премьеру адыгского танца. Концерт посетил Радий Хабиров. После выступления Глава республики за кулисами пообщался с коллективом и поздравил танцоров с наступающим Новым годом.

Концерт прошёл на сцене башкирского театра оперы и балета. Для гаскаровцев это место можно назвать историческим, именно здесь 80 лет назад впервые они вышли на сцену. Начиная с самого основания, именно на этой сцене гаскаровцы отмечали победы, большие юбилеи и громкие премьеры.