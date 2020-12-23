«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо»

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы разгромили соперника на своем льду – 8:3.
Самым результативным игроком встречи стал Сакари Маннинен, он оформил дубль и отдал результативную передачу. По два очка в составе победителей набрали Михаил Науменков, Маркус Гранлунд, Тему Хартикайнен и Александр Кадейкин. Это третий проигрыш белорусского клуба в последних четырёх играх. В четверг «Салават Юлаев» сыграет уже в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Прямая трансляция начнется на БСТ в 18:50.
А сегодня уфимский «Толпар» сыграет на своем льду с командой из Магнитогорска «Стальные Лисы». Прямую трансляцию матча чемпионата Молодежной хоккейной лиги смотрите на странице sportbst спортивной редакции в социальной сети «ВКонтакте». Начало в 16:25.