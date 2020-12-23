ФК «Уфа» отмечает десятилетний юбилей

23 декабря 2010 года – день, когда в истории футбола в Башкортостане произошел переломный момент. Тогда был создан футбольный клуб «Уфа».

Перед командой сразу поставили амбициозные задачи. Первой целью стал выход в Футбольную национальную лигу, уже в сезоне 2013/14 «Уфа» пробилась в Российскую Футбольную Премьер-лигу. Спустя три года по итогам чемпионата башкирский клуб занял историческое шестое место и впервые квалифицировался в международный еврокубковый турнир, Лигу Европы.