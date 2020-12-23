В Уфе рецидивист пытался зарезать продавщицу прямо в бистро

Накануне, 22 декабря, на точку общественного питания в Уфе было совершено разбойное нападение. Неизвестный с ножом напал на продавщицу и потребовал деньги из кассы. Подробности случившегося сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Инцидент произошёл в бистро на проспекте Октября. 47-летний мужчина зашёл в заведение с просьбой поставить его телефон на зарядку. Но когда продавщица потеряла бдительность, он достал нож и, пригрозив им, потребовал всю наличность. Женщина попыталась дать отпор, но получила несколько ударов оружием.

На помощь несчастной подоспел таксист, который случайно услышал шум драки с улицы. Водитель скрутил злоумышленника и задержал до приезда полиции. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Оказалось, преступник уже был ранее судим за кражу и убийство.