Уроженец Башкирии с другом разбил голову московскому таксисту

Уроженец Башкирии и его сообщник совершили разбойное нападение на таксиста. Инцидент зафиксирован в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказывает сам таксист, он прибыл на Бакунинскую улицу, где его ожидали два клиента. Однако в салоне автомобиля мужчины напали на водителя, ударили по голове и потребовали все деньги. К счастью, таксисту удалось вырваться от налётчиков и забежать в ближайший магазин.