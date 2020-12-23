В Башкирии увеличилось число смертей от COVID-19

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За сутки 161 человек заразились недугом, а общее количество инфицированных приближается к 18 тысячам.

За все время пандемии 17 741 житель Башкирии заразился COVID-19. Из них, к сожалению, 128 не удалось выздороветь и они скончались от осложнений, вызванных вирусом. Показатель смертности, по данным Минздрава, вырос на два летальных случая за минувшие сутки.