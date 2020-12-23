В Башкирии увеличилось число смертей от COVID-19

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За сутки 161 человек заразились недугом, а общее количество инфицированных приближается к 18 тысячам.
За все время пандемии 17 741 житель Башкирии заразился COVID-19. Из них, к сожалению, 128 не удалось выздороветь и они скончались от осложнений, вызванных вирусом. Показатель смертности, по данным Минздрава, вырос на два летальных случая за минувшие сутки.
Число выздоровевших пациентов достигло 13 928. Это на 82 случая больше, чем было 22 декабря.