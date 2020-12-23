В России за время пандемии скончались более 52 тысяч ковид-пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки выявили ещё 27 250 человек с подтвержденным COVID-19.

Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло уже 2 933 753 человек. При этом одновременно болеют 547 325 пациентов.