«Это отвратительно»: в Башкирии обсуждают скандальное видео с участием известного драматурга Буракаевой
В Сети появилось видео с участием драматурга Зухры Буракаевой. На кадрах запечатлено недовольство женщины тем фактом, что сотрудник киностудии «Башкортостан» не был уволен после ее поручения. Из уст Буракаевой вырывается нелицеприятная характеристика в адрес ее коллеги.
«Юнир, я тебя просила уволить этого ******** [никчёмного, презренного, морально и физически опустившегося человека]»
Зухра Буракаева
Известный драматург прокомментировала инцидент ИА «Башинформ». По ее словам, в ее поведении нет ничего зазорного или криминального.
Как выясняется, он переслал это видео, снятое с банкета — закрытия Международного фестиваля "Акбузат" министру культуры Амине Шафиковой. Больше никому. Подчеркиваю, это только предположение. На видео я, как одна из хозяек фестиваля, не могла себе позволить расслабляться (что и видно на видео), и забираю угощение для гостей, которых мы — оргкомитет — провожали до утра. Ничего ужасного в данном видео нет, но ужасен факт шантажа и попытка применять самые грязные методы
Зухра Буракаева
По мнению заместителя председателя Общественной палаты РБ Лиды Исаргаковой, такое поведение дискредитирует башкирскую интеллигенцию.
Я не знаю этого человека с видео, но понятно одно — женщина с бутылками водки в руках и башкирском нагрудке, используя нецензурную лексику, компрометирует не только современную интеллигенцию, но и образ женщины. После этого видео непросто говорить о воспитании детей, подростков и молодежи на основе духовно-нравственных ценностей, национально-культурных традиций народа
Лида Исаргакова
Между тем Всемирный курултай башкир намерен поставить вопрос об исключении Буракаевой из ВКБ, заявил член Общественной палаты РБ, председатель Исполкома Международного союза общественных объединений 'Всемирный курултай башкир" Галим Якупов.
Это отвратительно, более сказать нечего. 25 декабря исполком Всемирного курултая башкир поставит вопрос о членстве члена нашего исполкома Зухры Буракаевой в рядах нашей организации.