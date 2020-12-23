«Это отвратительно»: в Башкирии обсуждают скандальное видео ﻿с участием известного драматурга Буракаевой

Как выясняется, он переслал это видео, снятое с банкета — закрытия Международного фестиваля "Акбузат" министру культуры Амине Шафиковой. Больше никому. Подчеркиваю, это только предположение. На видео я, как одна из хозяек фестиваля, не могла себе позволить расслабляться (что и видно на видео), и забираю угощение для гостей, которых мы — оргкомитет — провожали до утра. Ничего ужасного в данном видео нет, но ужасен факт шантажа и попытка применять самые грязные методы

Зухра Буракаева