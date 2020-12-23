В Башкирии обнаружен ещё один опасный пансионат для престарелых

В Кушнаренковском районе был обнаружен ещё один опасный дом престарелых. В учреждении пенсионеры проживали в опасных условиях. Об этом сообщила прокуратура Башкирии сегодня, 23 декабря.

Пансионат расположился в арендованном доме в селе Шарипово. В доме для престарелых проживает 42 постояльца, среди которых пенсионеры и инвалиды. При этом помещение не соответствует требованием пожарной безопасности. Пансионат мог повторить судьбу дома престарелых в Ишбулдино, где погибли 11 пенсионеров.

К счастью, прокуратура республики вовремя заметила нарушения. В помещении отсутствовал механизм подачи сигналов о возникновении пожара, не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода.