БК «Уфимец» уступил «Новосибирску»

Баскетбольный «Уфимец» впервые в новом сезоне сыграл при своих болельщиках, но одержать победу это не помогло. Башкирский клуб уступил в матче чемпионата российской суперлиги первого дивизиона «Новосибирску» – 62:75.
И это шестое поражение кряду команды Дмитрия Иванова. Самые результативные игроки встречи – защитник Иван Русецкий, на счету которого 16 очков, один подбор и два ассиста, а также центровой Никита Зверев с 10 очками и шестью подборами.
Свой следующий матч уфимцы проведут в 2021 году в гостях. 8 января башкирский клуб вновь сыграет с «Новосибирском».