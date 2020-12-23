БК «Уфимец» уступил «Новосибирску»

Баскетбольный «Уфимец» впервые в новом сезоне сыграл при своих болельщиках, но одержать победу это не помогло. Башкирский клуб уступил в матче чемпионата российской суперлиги первого дивизиона «Новосибирску» – 62:75.

И это шестое поражение кряду команды Дмитрия Иванова. Самые результативные игроки встречи – защитник Иван Русецкий, на счету которого 16 очков, один подбор и два ассиста, а также центровой Никита Зверев с 10 очками и шестью подборами.

Радостно играть при болельщиках, очень хотели победить, но не получилось. Соперник сейчас на ходу, а мы провалили начало, потом отыграть этот 10-очковый перевес не смогли.

Дмитрий Иванов, главный тренер БК «Уфимец»

Секреты раскрывать не буду, скажу только, что очень четко сыграли с лидером, Жигулиным. Если бы не те два трехочковых, то игра была бы идеальной.

Илья Сыроватко, игрок БК «Уфимец»

Свой следующий матч уфимцы проведут в 2021 году в гостях. 8 января башкирский клуб вновь сыграет с «Новосибирском».