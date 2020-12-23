Башкирские спортсмены завоевали три золота на Кубке России по триатлону

Башкирские триатлонисты привезли три золотые медали с финального этапа Кубка России. Турнир прошел в Алтайском крае. Рамиль Исламов стал победителем среди мужчин, Таисия Алексеева – среди юниорок, а Ильнар Хабибуллин был лучшим среди юношей от 15 до 17 лет. Наши спортсмены выступили под руководством тренера Анатолия Алексеева. Председатель региональной федерации сейчас переехал в Уфу из Агидели.

Так выглядят первые шаги юных башкирских триантлонистов. Деревенские мальчишки и девчонки всего четыре месяца назад открыли для себя новый вид спорта, а на лыжах стоят не дольше трех недель. Несмотря на это у многих уже неплохо получается. Под руководством такого тренера иначе и не бывает. Анатолий Алексеев воспитывает чемпионов почти 25 лет. За это время научился искать подход к каждому.

Ребята все деревенские, у всех много сил и желания. Сейчас наша задача – сделать из них команду и дать азы. Анатолий Алексеев, председатель Федерации триатлона Республики Башкортостан

В сентябре нынешнего года Анатолий Семенович переехал из Агидели в Уфу. По семейным обстоятельствам и не только. По вопросам Федерации ему часто приходилось приезжать в столицу, а это шесть часов дороги. Поэтому сейчас всё намного проще. При поддержке руководства республики он перебрался и занимается с детьми Уфимского района из Николаевки, Шемяка и Нурлино. Для тренировок выделили базу местной школы в Нурлино и Николаевскую поляну. Также Федерации предоставили новый микроавтобус для того, чтобы спортсмены могли не только выезжать на соревнования, но и проводить тренировки на велосипедах.

Мы ездим по дорогам общего пользования, поэтому нам было необходим автобус. Спасибо руководству республики. Анатолий Алексеев, председатель Федерации триатлона Республики Башкортостан

Федерация триатлона в республике функционирует пять лет. И уже есть свои успехи. Сейчас в рейтинге российских спорстменов трое башкирских триатлонистов – первые в своих категориях. Но это не предел, считает Анатолий Семенов. Поэтому упорно старается вырастить новых высококлассных атлетов. Один из подающих надежды – внук тренера Матвей. Среди общей массы он выделяется, стоит на лыжах уверенно, но в триатлоне этого недостаточно.

Мне нравится именно этот спорт, потому что есть разнообразие, пока плохо получается плавание. Матвей Алексеев

Сейчас Анатолий Семенов полон желания поднять триатлон на новый уровень. Связывает большие надежды с приходом нового президента во Всероссийскую федерацию. Ксения Шойгу планирует популяризировать спорт в первую очередь через развитие детских отделений и соревнований. Именно поэтому в республике уже сейчас стартуют региональные турниры. На минувшей неделе прошли состязание на Нугуше, а на следующей неделе состоятся в Уфимском районе.