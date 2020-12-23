Башкирские спортсмены завоевали три золота на Кубке России по триатлону

Башкирские триатлонисты привезли три золотые медали с финального этапа Кубка России. Турнир прошел в Алтайском крае. Рамиль Исламов стал победителем среди мужчин, Таисия Алексеева – среди юниорок, а Ильнар Хабибуллин был лучшим среди юношей от 15 до 17 лет. Наши спортсмены выступили под руководством тренера Анатолия Алексеева. Председатель региональной федерации сейчас переехал в Уфу из Агидели.
Так выглядят первые шаги юных башкирских триантлонистов. Деревенские мальчишки и девчонки всего четыре месяца назад открыли для себя новый вид спорта, а на лыжах стоят не дольше трех недель. Несмотря на это у многих уже неплохо получается. Под руководством такого тренера иначе и не бывает. Анатолий Алексеев воспитывает чемпионов почти 25 лет. За это время научился искать подход к каждому.
В сентябре нынешнего года Анатолий Семенович переехал из Агидели в Уфу. По семейным обстоятельствам и не только. По вопросам Федерации ему часто приходилось приезжать в столицу, а это шесть часов дороги. Поэтому сейчас всё намного проще. При поддержке руководства республики он перебрался и занимается с детьми Уфимского района из Николаевки, Шемяка и Нурлино. Для тренировок выделили базу местной школы в Нурлино и Николаевскую поляну. Также Федерации предоставили новый микроавтобус для того, чтобы спортсмены могли не только выезжать на соревнования, но и проводить тренировки на велосипедах.
Федерация триатлона в республике функционирует пять лет. И уже есть свои успехи. Сейчас в рейтинге российских спорстменов трое башкирских триатлонистов – первые в своих категориях. Но это не предел, считает Анатолий Семенов. Поэтому упорно старается вырастить новых высококлассных атлетов. Один из подающих надежды – внук тренера Матвей. Среди общей массы он выделяется, стоит на лыжах уверенно, но в триатлоне этого недостаточно.
Сейчас Анатолий Семенов полон желания поднять триатлон на новый уровень. Связывает большие надежды с приходом нового президента во Всероссийскую федерацию. Ксения Шойгу планирует популяризировать спорт в первую очередь через развитие детских отделений и соревнований. Именно поэтому в республике уже сейчас стартуют региональные турниры. На минувшей неделе прошли состязание на Нугуше, а на следующей неделе состоятся в Уфимском районе.